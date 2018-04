La Federación Sueca de Fútbol anunció hoy que Zlatan Ibrahimovic, retirado de la selección después de la Eurocopa 2016 y con cuyo regreso se había especulado, se mantiene firme en su decisión y no estará en el Mundial de Rusia.

"Hablé con Zlatan el martes. Me comunicó que no ha cambiado de idea respecto a la selección. Su 'no' sigue vigente", declaró el máximo responsable de la selección sueca, Lars Richt.