La pareja formada por los australianos Nick Kyrgios y Thanasi Kokkinakis, conocidos deportivamente como ‘the special K’s’, se impusieron en la final del Abierto de Australia a sus compatriotas Matthew Ebden y Max Purcell por 7-5 y 6-4.

“Esta semana ha sido un sueño. Ellos son grandes doblistas. No sé lo que está pasando. No quería hacer esto con nadie más que con Thanasi. No puedo decir otra cosa que… ¡Vámonos chicas!”, comentó Kyrgios entre risas tras cerrar el choque en una hora y 35 minutos.