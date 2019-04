El entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, anunció este domingo, tras la victoria por 0-2 de su equipo en Valladolid, que padece una "leucemia crónica" que no le impedirá ejercer su trabajo con normalidad.

Caparrós aclaró que su enfermedad "no requiere tratamiento" y le "permite hacer vida normal", por lo que ha tomado la determinación de "no hablar del tema", ya que es "algo particular" que no interfiere en su labor como responsable técnico del primer equipo sevillista.