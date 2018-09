Los delanteros del Real Madrid; el galés Gareth Bale (i), Mariano Díaz Mejía (2d) , el defensa francés Raphaël Varane (2d), y el centrocampista croata Luka Modric (c), entre otros jugadores, durante el entrenamiento del equipo blanco esta mañana en la Ciudad deportiva en Valdebebas. EFE

La plantilla del Real Madrid, sin Isco Alarcón que no completó el entrenamiento en Valdebebas, posó junto a Luka Modric, Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane y Thibaut Courtois, que compartieron con sus compañeros los premios recibidos en la gala de la FIFA.

Modric posó como gran protagonista con sus dos premios, 'The best' y en el once de mejores jugadores del mundo, en el que también fueron elegidos Courtois, Ramos, Marcelo y Varane. Todos ellos con sus galardones posaron sonrientes junto a sus compañeros.