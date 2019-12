La prioridad de Karim Benzema es probar su inocencia en el caso en el que está imputado en Francia por su presunta implicación en un chantaje en 2015 a su entonces compañero de selección Matthieu Valbuena, indicó a EFE el abogado del delantero del Real Madrid tras el rechazo de su recurso ante el Tribunal Supremo.

El letrado Sylvain Cormier subrayó este lunes en declaraciones a EFE que "sobre el procedimiento esta decisión es incoherente con la anterior decisión del tribunal. Sobre el fondo, no cambia nada: Karim (Benzema) es inocente".Cormier hizo hincapié en que su cliente no esperaba mucho de este recurso, que abordaba sobre todo un imperativo de libertades públicas, y en que lo que se tenía que dirimir (la infiltración de un policía para tratar de identificar a los organizadores del chantaje) no tenía que ver directamente con el futbolista del Real Madrid.