El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales (c), conversa con el seleccionador, Luis Enrique Martínez (d), mientras asiste al entrenamiento de la selección española, este lunes, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales (c), asiste al entrenamiento de la selección española, este lunes, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha puesto en marcha una campaña para que los aficionados de la selección que viven en Inglaterra acudan mañana a Wembley a apoyar al conjunto de Luis Enrique Martínez ante Italia en la primera semifinal de la Eurocopa 2020.

"We need you" (Os necesitamos) es el mensaje de esta iniciativa con la que se pretende paliar la imposibilidad de que los seguidores acudan desde España a presenciar el encuentro, que comenzará a las 21.00 horas CET (19.00 GMT).