La sudafricana Caster Semenya (c). EFE/ Julien De Rosa/Archivo

La corredora sudafricana Caster Semenya, bicampeona olímpica de 800 metros, no estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al no haber logrado la marca necesaria para clasificarse en los 5.000 metros, distancia a la que optaba por no poder correr en los 800 por la normativa sobre la testosterona.

"La fecha del 29 de junio era el plazo marcado por World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) y era inamovible y es lo que todos seguimos", confirmó hoy a Efe Sifiso Cele, portavoz de Athletics South Africa (ASA), la federación local de atletismo.