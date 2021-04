Simona Halep, toda una ganadora de Grand Slam y exnúmero uno, posaba hace unas semanas orgullosa mientras recibía la vacuna contra la covid. Andy Murray y Rafael Nadal se posicionaban a favor de su uso. Incluso el reciente torneo de Belgrado ofrecía la dosis a sus participantes, pese a que Novak Djokovic ponía en tela de juicio su obligatoriedad para seguir en el circuito.

La utilización de la vacuna está dividiendo a los tenistas. O más bien a aquellos que se atreven a pronunciarse sobre ella. Hay ejemplos muy claros. Rafael Nadal fue preguntado la semana pasada durante la disputa del Conde de Godó y no dejó dudas. "Cuando me toque y me la ofrezcan me la pondré con buen gusto", dijo el español, quien desde el primer momento ha visto en la vacuna la opción para acabar con la vida de burbujas en la que están sumergidos los tenistas.