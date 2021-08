La capitana de la selección española de baloncestO, Laia Palau, explicó tras el triunfo contra Canadá (66-76) que no hay problema con su "rol" o papel en el equipo, en el que en los últimos dos encuentros ha disputado menos de cinco minutos por duelo.

"El equipo está jugando fenomenal, y si puedo aportar, aporto, y si no, estoy en el banquillo y me lo paso pipa. No hay problema con mi rol, es el que tiene que ser a estas alturas ya, lo que pueda ayudar fuera o dentro, estaré encantada de hacerlo", fina