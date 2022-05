18 may. 2022

EFE Girona 18 may. 2022

Homenaje a la jugadora de la selección española de Baloncesto Laila Palau (c), por sus 300 partidos con España, en una imagen de archivo. EFE/Salas

La española Laia Palau, de 42 años, ha anunciado este miércoles su retirada como jugadora de baloncesto profesional después de 25 años de carrera en los que ha ganado 33 títulos y se ha colgado 12 medallas con la selección.

"Dejo de jugar al baloncesto. No quiero utilizar la palabra retirada porque no dejo el baloncesto. Me lo miraré de otra manera", dijo la jugadora catalana en un acto celebrado en el pabellón de Fontajau, la pista del Spar Girona, club en el que ha jugado las últimas cuatro temporadas.