La piloto de motos española Laia Sanz (Gas Gas) manifestó este viernes su alegría por haber completado su décimo Dakar de manera consecutiva y ampliar su récord de cero abandonos en una década continua de participaciones en el rally más duro del mundo.

"Si me lo dicen hace diez años, no me lo creo", comentó Sanz tras pasar por el podio de meta, donde terminó en la decimoctava posición.