La piloto española Laia Sanz (KTM) declaró este viernes tras acabar decimocuarta en el Afriquia Merzouga Rally que está satisfecha del resultado obtenido porque al no poder hacer el test previo, ha tenido que "ir probando sobre la marcha" y eso "en carrera cuesta un poco".

Sanz se vio retrasada este viernes hasta la vigésima novena plaza de la etapa por una caída sin consecuencias físicas. "Nada más salir, me he ido al suelo y otro piloto se me ha caído encima. No me he hecho daño, pero se me ha torcido el soporte del 'roadbook' y una maneta, así que he decidido tomarme la etapa con tranquilidad. Me sabe mal porque me hubiera gustado acabar esta carrera con un buen resultado parcial", explicó.