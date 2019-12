La catalana Laia Sanz (GasGas) posa durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Barcelona, en la que ha manifestado que afronta un nuevo Dakar con el objetivo de convertirse en el primer piloto español que acaba la prueba diez veces en otras tantas participaciones, aunque no se conforma solo con eso y confía en clasificarse, de nuevo, "entre los 15 primeros" EFE/ Enric Fontcuberta

La catalana Laia Sanz (GasGas) afronta un nuevo Dakar con el objetivo de convertirse en el primer piloto español que acaba la prueba diez veces en otras tantas participaciones, aunque no se conforma solo con eso y confía en clasificarse, de nuevo, "entre los 15 primeros".

"Mi primer objetivo siempre es acabar, porque acabar un Dakar nunca es fácil. No hay ningún piloto español que haya acabado diez de diez, y eso ya sería un gran éxito, pero no me conformaría con acabar la 25 o la 30 con tal de hacerlo. Quiero estar lo más arriba posible", manifestó en rueda de prensa.