Los planes de LaLiga van ya más allá del balón. La patronal de los clubes profesionales prepara un macroconcierto el 11 de junio en el estadio del Espanyol, y prevé la expansión de su cadena de restaurantes 'TwentyNine's' con entre ocho y diez aperturas en este año. "Y nuestro plan sigue siendo salir a jugar fuera", asegura a EFE el director general ejecutivo, Óscar Mayo.

Defienden desde la entidad que organiza las dos principales categorías del fútbol español que son "el ecosistema de fútbol más grande del mundo" y que no solo ofrece los dos campeonatos, sino música, restauración, torneos infantiles, de videojuegos o tecnología con la filial LaLiga Tech. Todo con el objetivo de ampliar su eco en la sociedad y sus posibilidades de ingresos.

Según las últimas cuentas anuales de la patronal, en la temporada 2020-21 ingresó 1.795 millones de euros por derechos audiovisuales nacionales e internacionales (con la merma provocada por el segundo año de pandemia), a los que añadió unos 97,9 millones por patrocinios y licencias y otros 33,8 millones por otros conceptos como la promoción que hace de los clubes, sus empresas filiales o sus aplicaciones.

"Estamos intentando abrir este ecosistema para llegar a diferentes sectores de la sociedad por diferentes ángulos y también para generar negocio y no solo depender de derechos audiovisuales", explica Mayo en una entrevista con EFE.

En esa dinámica se inscribe el concierto 'Oh My Gol', que espera acoger a 30.000 personas el próximo 11 de junio en el RCDE Stadium. "La mezcla de deporte y música siempre tiene muchas sinergias. Surgió la oportunidad de hacer este concierto de las aficiones, esta gran fiesta final de temporada, y no lo dudamos", asegura el ejecutivo de LaLiga.

Su socio en esta aventura, cuyos primeros artistas son Steve Aoki, Rauw Alejandro y María Becerra como cabezas de cartel, acompañados por Ana Mena y Juan Magán, es la empresa NSN (Never Say Never), la compañía que gestiona las carreras de jugadores como Andrés Iniesta, Brahim Díaz o Marc Bartra, entre otros, que recientemente cambió su enfoque para ir del deporte hacia el entretenimiento.

"Lo que estamos intentando es desdibujar las barreras entre el deporte y el entretenimiento y buscar nuevas audiencias", relata a EFE Vicenç Fábregas, director de deporte y entretenimiento de esta compañía. Su objetivo es crear un concierto que se repetirá "durante tres años mínimo" en diferentes estadios, al menos una vez por temporada. Aunque podrían ser más. "No descartamos nada", añade.

No solo la música, también la restauración es otro de los focos extrafutbolísticos de la patronal de clubes. Tanto es así que pretenden hacer crecer de forma sustancial su negocio de restaurante deportivo LaLiga TwentyNine's, hasta ahora solo presente en el parque PortAventura de Tarragona -con la que tienen un proyecto para abrir atracciones y su propio parque temático del fútbol-.

El 20 de abril cortarán la cinta de su primer establecimiento en la Gran Vía de Madrid, que tendrá otro más antes de fin de año. "Habrá alguna apertura más a nivel nacional, y luego tenemos varios proyectos en Oriente Medio, India, Sudeste Asiático y Latinoamérica. Esperamos cerrar el año con entre 8 y 10 abiertos", afirma Óscar Mayo, que asegura que el interés por este modelo de negocio, presentado en plena pandemia, ha sido "más rápido" de lo que esperaban.

EL BARÇA TENDRÁ QUE TENER "CONDICIONES SIMILARES AL RESTO DE CLUBES" SI PACTA CON CVC

Aun con todos estos proyectos, los derechos televisivos son sin duda la gran fuente de ingresos de los clubes de LaLiga. Desde el pasado mes de diciembre, el fondo de inversión CVC Capital Partners recibirá una parte de estos derechos, el 9% de su valor durante los próximos 50 años, tras haber aportado 1.994 millones de euros a los 37 clubes que se adhirieron al proyecto Impulso.

El Barcelona fue uno de los clubes que decidieron no sumarse a ese acuerdo -junto con Real Madrid, Athletic e Ibiza- pero según varias informaciones estaría negociando ahora con este fondo británico. Unas conversaciones que constan al director general ejecutivo de la patronal, que advierte que cualquier acuerdo al que llegue la entidad azulgrana tendrá que pasar por LaLiga y tener unas condiciones similares a las obtenidas por el resto de clubes.

"El Barcelona podría incorporarse al Plan Impulso, ya sea directamente con CVC o con nosotros. Pero tiene que ser en similares condiciones que el resto de clubes, según el pacto de socios en condiciones idénticas al resto de clubes. Que puede hablar con CVC, que está hablando, me consta, es un tema que lleva CVC y nos mantiene informados, pero es un tema suyo", asegura Mayo.

Un elemento importante de la estrategia de comercialización de estos derechos televisivos en España fue el concurso que dividió los partidos de las próximas cinco temporadas a partir de la 2022-23 entre dos entidades: Telefónica, que obtuvo cinco encuentros de 35 jornadas y tres jornadas completas, y DAZN que obtuvo los otros cinco duelos por jornada de esas 35 fechas.

El objetivo de esa distribución era ampliar las vías por las que se ofrecía el fútbol a los aficionados españoles, pero esta semana DAZN acordó exhibir sus cinco partidos a través de la plataforma Movistar+ de Telefónica, en un acuerdo no recíproco, por lo que la plataforma británica solo tendrá cinco encuentros y no la jornada completa.

¿Ha roto eso los planes que tenían con el concurso? "No, el cambio de DAZN ya va a ser una innovación importante. DAZN tiene una propuesta de valor muy interesante para el aficionado, con la Fórmula Uno, MotoGP, Euroliga, Premier League y cinco partidos de LaLiga Santander. Yo creo que ya nos permite abrir más allá del 'statu quo' actual, y nos da una oportunidad de hacer crecer ese espectro", opina Mayo.

EL PARTIDO FUERA DE ESPAÑA SIGUE EN LOS PLANES

Uno de los proyectos truncados de la patronal de clubes es disputar un partido de competición oficial fuera de España. Lo intentó con el Girona-Barcelona de la temporada 2018-19 y el Villarreal-Atlético de 2019-20, ambos con destino en Miami (Estados Unidos), y en ambos encontró la oposición de la Real Federación Española de Fútbol. Mientras tanto, la Supercopa de España, organizada por la RFEF, lleva dos ediciones en Arabia Saudí y tiene un acuerdo para seguir disputándose allí hasta 2029.

"Está en el plan, sí, siempre ha estado en nuestro plan y sigue estando. En España cuando miramos lo de fuera siempre decimos 'qué bien lo hace la NBA, o qué bien lo hace la NFL, qué listos son que van a jugar a México o a Londres para hacer crecer la competición' y cuando lo queremos hacer aquí tiramos piedras contra nuestro tejado", señala Mayo, que advierte que volverán a intentarlo, aunque no especifica fechas. "Sí, en nuestro plan está ir a jugar fuera", finaliza.

