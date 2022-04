El presidente aragonés, Javier Lambán, ha asegurado este martes que Aragón "por dignidad" no puede aceptar la actual propuesta del Comité Olímpico Español (COE) para la organización de Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

En un desayuno informativo de Europa Press celebrado en Madrid, Lambán ha recalcado que Aragón "no tira la toalla" y que ellos han actuado "con lealtad al COE", pero que no pueden aceptar su propuesta "por dignidad y por no perder la capacidad de competir con el Pirineo catalán".