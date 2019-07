EFE/MARCO BERTORELLO / POOL MAXPPP OUT

El español Mikel Landa (Movistar), con más dolor mental que físico tras la caída del pasado lunes camino de Albi, pasó el día de descanso "con pena", pero convencido de que aún puede tener opciones. "Llega la montaña y queda mucho Tour".

"Me levantó con más dolor, pero la caída no fue nada, un golpe en el brazo, pero no es importante. De ánimo estoy peor, ha sido otro golpe duro. Toca remontar, queda mucho y habrá que pensar en lo que queda", dijo el ciclista alavés en Cahuzac sur Vère, lugar de descanso del Movistar.