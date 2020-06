El español Mikel Landa ( Bahrein-McLaren), considera que a sus 30 años y tras varias experiencias en el Tour de Francia, ha llegado su gran oportunidad como líder único de un equipo fuerte y espera demostrar la plenitud física y mental a la que ha llegado.

"Me siento mucho más maduro tanto física como mentalmente. Me siento más fuerte para ponerme en forma y mantenerla, y de eso me estoy beneficiando enormemente. Llegué a un nuevo equipo que me brinda una gran oportunidad", señaló en Teledeporte el ciclista alavés.