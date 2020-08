El español Mikel Landa (Bahrain McLaren) asegura sentirse "mucho mejor" de las molestias en la espalda que le relegaron de la tercera a la decimoctava plaza de la general en la última etapa del Dauphiné.

"El domingo tuve mucho dolor en la espalda y no pude seguir el ritmo de mis rivales. Recibí tratamiento de mi osteópata y he podido descansar. Me siento mucho mejor ahora y espero con ilusión mi gran objetivo, el Tour de Francia ", señaló el ciclista alavés a través de su equipo.