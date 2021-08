El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció este lunes que "lamentablemente" la continuidad del centrocampista Ilaix Moriba está complicada por la actitud del jugador, a quien recriminó las dificultades que está poniendo para su renovación.

"Ilaix es un jugador a quien le queda un año de contrato y que no quiere renovar de acuerdo a las condiciones que le ofrece el club. Sabe mal, pero por encima de todo está el club, y no nos puede echar este tipo de pulso. Me gustaría que el jugador y quienes lo llevan recapacitaran", manifestó Laporta durante la presentación del lateral brasileño Emerson Royal como nuevo jugador del Barça.