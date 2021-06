El presidente del FC Barcelona Joan Laporta explicó que "el lugar de las botas de Leo Messi es el césped del Camp Nou" y que "la renovación está en un punto avanzado" en la presentación del documental 'Messi el desè art' (Messi el décimo arte) en el Palau de la Música Catalana.

"No me planteo un 'no' de Messi, soy una persona optimista, él se quiere quedar, estamos haciendo lo que podemos aunque no es sencillo porque hay clubes con grandes capacidades económicas", dijo el mandatorio azulgrana. "No es una cuestión de dinero, esto nos lo ha puesto muy fácil, tiene ganas de quedarse", añadió.