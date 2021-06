Aymeric Laporte, defensa internacional español, aseguró este lunes que "detrás de las críticas" que recibe por jugar con España y no con Francia, el país en el que nació, hay "un plan con objetivos claros", que es perjudicarle.

"Que digan lo que quieran. No me interesa. Estoy feliz aquí. Primero me llamó (el presidente de la Federación Luis) Rubiales y luego Luis Enrique me explicó lo que esperaba de mí y me dijo que me veía jugando la Eurocopa", afirmó Laporte en una entrevista publicada por el diario italiano "La Gazzetta dello Sport".