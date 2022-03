Aymeric Laporte se mostró feliz por su decisión de jugar con la selección española tras su nacionalización y aseguró que es "de las mejores experiencias" de su vida, "orgulloso" de integrar lo que calificó "una familia" y de "disfrutar tanto" de su estilo de juego.

"A pesar de no haber logrado los objetivos que siempre son ganar títulos, a nivel personal es una de las mejores experiencia de mi vida. Me acogieron muy bien y lo siguen haciendo. Me siento como en mi casa, somos una familia y estoy muy orgulloso de formar parte de ella, del ambiente fenomenal de equipo que se respira. Muy contento por esta experiencia y por disfrutar tanto de la selección", aseguró en rueda de prensa el defensa, que nació hace 27 años en Agen (Francia).