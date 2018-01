El defensa francés Aymeric Laporte, fichado del Athletic Club por el Manchester City, destacó a su nuevo entrenador, Pep Guardiola, con el que coincide en el "estilo de juego" y con el que "el equipo cambia muchas cosas".

"Siempre he seguido a Guardiola, cuando estaba en otros clubes también. Siempre me ha encantado y siempre he tenido la oportunidad de verle. Ya he tenido algún contacto con él. Ambos tenemos el mismo estilo de juego. Tener a Guardiola como entrenador en tu equipo cambia muchas cosas. La verdad es que es un técnico con mucho prestigio y hay que aprovechar esas cosas para aprender y mejorar", dijo Laporte en la web del club inglés.