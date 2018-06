Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no presta mucha atención a si su equipo es más o menos favorito para la final de la Liga Endesa y su único interés, afirmó, es lo que piensa la plantilla, "no los demás".

"El tema favoritismo me da igual. Lo que me importa es lo que pensemos nosotros, no los demás. Acepto lo que opine todo el mundo, pero nadie en mi equipo se cree favorito de nada. Cada partido es una oportunidad para nosotros y así nos lo tomamos. Nunca nos sentimos favoritos", dijo Laso.