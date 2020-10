Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, ante el inicio de la Euroliga este viernes en la cancha del Baskonia, confesó que la competición europea siempre es "especial" para el club, pero que no le gustaría dar la sensación de que juegan "una única competición".

"Cuando empieza una temporada, jugar por un único objetivo me parece muy poco. La Euroliga es especial para el Real Madrid, pero también está la Supercopa, la Copa del Rey y la Liga. No me gustaría dar la sensación de que jugamos una única competición. Aspiramos a todo", dijo Laso.