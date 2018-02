Pablo Laso, máximo responsable técnico del Real Madrid, ha comentado que Iberostar Tenerife cuenta con un equipo muy sólido, aunque le preocupa más su conjunto de cara a la semifinal de Copa del Rey que disputarán esta tarde en el Gran Canaria Arena.

"La experiencia no te gana partidos y la inexperiencia no te los hace perder. Ellos tienen jugadores muy expertos, como Vasileiadis, Fran Vázquez, Rodrigo San Miguel, White... Poseen un equipo muy sólido y conjuntado, aunque yo me preocupo más de mi equipo, que ha trabajado bien", ha comentado en rueda de prensa