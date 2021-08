La ala-pívot de la selección española Laura Gil expresó a través de una carta publicada en sus perfiles en redes sociales su disgusto tras la eliminación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ante Francia (64-67), reconociendo que no estuvo acertada y falló "tiros muy fáciles".

"Ayer no estuve acertada, fallé tiros que a ojos de cualquiera eran tiros muy fáciles. Os puedo asegurar que ahora mismo estoy muy dolida. No voy a excusarme pero no todos los días se está bien, o al 100% en todas las facetas del juego. Intenté ayudar al equipo sumando en otros aspectos pero no fue suficiente", señaló.