El jugador surcoreano del Valencia, Lee Kang-in, evitó hoy hablar sobre su futuro y su posible cesión a otro club durante un acto celebrado en Seúl.

"Sinceramente, no tengo nada que decir. Tanto si me quedo en el Valencia o me voy a otro equipo, mi objetivo es siempre dar lo mejor de mi cuando juego", respondió el centrocampista al ser preguntado en un evento para festejar el subcampeonato de Corea del Sur en el Mundial Sub-20 de junio, donde Lee fue elegido mejor jugador.