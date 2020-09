El ex secretario de estado para el Deporte, José Ramón Lete Lasa, actual responsable de deportes de la Xunta de Galicia. EFE/Javier Lizón/Archivo

El ex secretario de estado para el Deporte, José Ramón Lete Lasa, actual responsable de deportes de la Xunta de Galicia, ha asegurado que el Consejo Superior de Deportes no encontró consenso para establecer un protocolo contra la COVID-19 para la competición no profesional porque sus medidas abocaban a los clubes a la "desaparición".

El secretario xeral para el Deporte de la Xunta Lete Lasa valoró que el Consejo Superior de Deportes (CSD), tal y como indicó este organismo en un comunicado, no encontrara "consenso sobre la práctica de pruebas de detección del Covid-19 y sobre los términos en que debe producirse el retorno del público a las competiciones".