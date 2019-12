La nadadora castellonense Lidón Muñoz, que recientemente ha conseguido la marca mínima en cien metros libre para ir a los Juegos de Tokio y tiene en su mano confirmar su presencia en el torneo olímpico en los próximos campeonatos, señaló a Efe que espera hacer la mejor carrera de su vida en esa cita.

“Es algo que he reflexionado porque he visto a mucha gente repetir ‘quiero ir a los Juegos, quiero ir a los Juegos...’ pero yo pensaba '¡quiero ir y competir al máximo nivel’. Una olimpiada son cuatro años que culminan en los Juegos y lo máximo sería dar allí el mejor resultado de mi vida y ojalá eso me lleve a pasar una ronda de semifinales y entrar en esta competición”, explicó.