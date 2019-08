El Atlético de Madrid prosiguió este jueves con su preparación para el partido del próximo domingo contra el Leganés, con Marcos Llorente en ventaja sobre Thomas Partey para una de las plazas del medio centro, según las pruebas, en una sesión sin Álvaro Morata, con trabajo individualizado.

El delantero madrileño, indiscutible en el once de Diego Simeone para la visita a Butarque, no saltó al césped y se ejercitó en el gimnasio, dentro de una sesión individualizada ya programada. No sufre ninguna lesión, según confirmó el club, y estará en la alineación titular ante el Leganés, aunque no participó esta tarde en los ensayos.