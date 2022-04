El presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria (Oviedo, 1986), considera que Kylian Mbappé, "con sus aceleraciones, tan fundamentales en el fútbol moderno, marca las diferencias".

El joven dirigente español no es ajeno al debate que existe en Francia alrededor del futuro de Mbappé y no se pronuncia sobre si debería continuar o no en el París Saint-Germain. "Son decisiones individuales de cada uno y todo es respetable cuando uno toma las decisiones con lógica", señala.