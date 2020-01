El técnico español del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró muy crítico en la rueda de prensa posterior a la derrota frente al Real Madrid (2-1), y aseguró que está “frustrado” porque no acierta “a adivinar qué ha podido ver el árbitro” para anular el gol del holandés Luuk de Jong, en el minuto 29.

"No sé de qué manera lo he protestado, pero lo he protestado porque lo he visto. No acierto a adivinar qué ha podido ver el árbitro, estamos algo frustrados. No puedo emitir una opinión porque no estoy en su cabeza (del árbitro). Estoy frustrado porque no lo llego a entender muy bien. Me gustaría que me dieran una explicación porque yo no he visto nada”, declaró el técnico del Sevilla.