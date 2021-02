Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha admitido este martes que le "genera mucha ilusión poder jugar unos octavos de Champions, cuestión que no es menor y muy difícil", como el partido que su equipo disputa mañana ante el Borussia Dortmund alemán, un rival que "ha arrasado en su grupo".

Lopetegui aseguró que el conjunto germano posee "uno de los mejores ataques del mundo" y "es difícil encontrar equipos con tanto potencial ofensivo" frente a los que "no vale para nada lo que has hecho", singularmente los muchos partido que acumula el Sevilla sin encajar un gol, porque "el camino se hace mirando el paso que tienes que dar y no el paisaje".