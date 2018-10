El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) aseguró en el circuito de Motegi, escenario este fin de semana del Gran Premio de Japón de MotoGP, estar "decepcionado y un poco triste", ante la posibilidad de no estar en condiciones de disputar esta carrera.

"Dentro de lo aparatoso que fue la caída (la de Tailandia), estaba aliviado por saber que no había ido a peor, sobre todo el pie, aunque no sabía lo de la muñeca. Me dolía, pero pensaba que no tenía nada roto", explicó Lorenzo.