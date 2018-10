El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), lesionado en el pie derecho, aseguró en el circuito "Chang International" de Buri Ram, que tiene "un cincuenta o sesenta por ciento de posibilidades" de correr el Gran Premio de Tailandia.

"Me encantaría correr, para eso he venido, para intentar correr, y he hecho todo lo posible para acelerar la recuperación de esta lesión, empezando por tener el pie en hielo el mayor tiempo posible y un montón de máquinas para recuperar tanto la fractura como la inflamación de la lesión", explicó el piloto de Ducati.