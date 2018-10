El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) confirmó que sufre una fisura de radio y que se encuentra "peor" que cuando llegó el miércoles, pero que intentará "acelerar al máximo la recuperación, aunque lo que está claro es que aquí no vale la pena correr más riesgos".

"No estoy bien. Ayer ya os dije que las posibilidades de correr este fin de semana eran mínimas; me dolía la muñeca y, aunque los doctores me dijeron que en los rayos X no había fractura, yo notaba algo raro y fui al hospital de Buriram para hacerme un escáner que ha mostrado que tengo una fisura al final del radio y la muñeca me duele bastante", explicó Lorenzo.