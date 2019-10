El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V) no llega al Gran Premio de Japón de MotoGP con la mejor posición en el campeonato y reconoce que "los resultados no son buenos" y no se siente "a gusto con la moto".

"No hay claros progresos y no lo digo yo, son los resultados, es la realidad", sentenció el piloto de Palma de Mallorca que, no obstante, destacó que llega "un poco mejor que en Tailandia de la columna". "Vamos a ver cómo nos va en este circuito que siempre me ha ido bien y en donde el asfalto y la ausencia de baches siempre ha ido bien a mi estilo de pilotaje", agregó.