Ante la detención de varios exfutbolistas, entre ellos Raúl Bravo, Borja Fernández, Carlos Aranda o Íñigo López, acusados de amañar partidos de Primera, Segunda y Tercera división a través de una organización criminal, varias voces del mundo del deporte presentes en el X Torneo de Pádel Benéfico de la Ciudad de la Raqueta se han pronunciado sobre la polémica, como Bernd Schuster, Dani García Lara o Quini Álvarez.

Bernd Schuster, exjugador y exentrenador de varios clubes de Primera división, entre ellos el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético expresó que le "sorprendió" la noticia. "Es bastante grave. Me cuestan mucho estas cosas. Siempre he vivido con compañeros que tenían la mentalidad de ganar y ganar, y no hacía falta nada. No lo he vivido nunca. Queremos un fútbol limpio y eso mata el fútbol", declaró.