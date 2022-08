Los jugadores de la Premier League o principal liga inglesa solo hincarán la rodilla contra el racismo en ciertos partidos esta temporada, y no antes de cada encuentro como hasta ahora, han informado este miércoles los capitanes en un comunicado conjunto.

En la nota, "reafirman su compromiso de luchar contra el racismo y cualquier forma de discriminación", empeño en el que les apoya la Premier League, que, junto con los clubes, promete seguir impulsando su campaña "No Room for Racism" ('no hay lugar para el racismo').