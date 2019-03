La vuelta al banquillo del Real Madrid de Zinedine Zidane afecta positiva y negativamente a jugadores de la actual plantilla como Gareth Bale, Dani Ceballos, Keylor Navas, Marcelo e Isco y a posibles refuerzos de cara a la temporada como Eden Hazard o Kylian Mbappe.

Los nombres del regreso de Zidane son:

- GARETH BALE: el plan de ruta del galés no se modificará con la llegada de Zidane. Quedó sentenciado para el francés en la recta final de su primera etapa, cuando no aceptó la suplencia a la que quedó relegado tras sus lesiones. Antes de saber que el técnico francés no seguiría en el Real Madrid, amenazó con marcharse si no tenía más protagonismo. Su mala temporada cuando ha tenido que asumir el liderazgo vacante sin Cristiano Ronaldo, provocará su venta.

- ISCO ALARCÓN: siempre hubo una conexión especial Isco-Zidane y su situación puede dar un giro. Protagonista de un duro enfrentamiento con Santiago Solari, con el que no volvería a jugar tras el último incidente después de pasar de ser indiscutible a uno de los últimos en minutos de la plantilla, dejaba todo preparado para una salida del Real Madrid el próximo verano. En el club no ha gustado varios actos de indisciplina y se le ha abierto un expediente. Es una situación que puede tener retorno con la mano del técnico francés.

- EDEN HAZARD: fue una petición de Zidane no concedida antes de su salida. Enamorado de su juego y el liderazgo que ejerce en el Chelsea, Hazard es uno de los preferidos del técnico francés para reforzar al nuevo Real Madrid. Su llegada le acerca aún más al conjunto madridista que tendrá que negociar con más dificultad por la sanción impuesta por la FIFA al club londinense, que por el precio de un jugador al que le resta año y cuatro meses de contrato y el deseo del centrocampista belga que ya ha mostrado en público.

- JAMES RODRÍGUEZ: cuando su regreso al Real Madrid estaba más cerca que nunca, el nombramiento de Zidane lo cambia todo. Se marchó por su perdida de peso en el equipo con el técnico francés y defraudado por la situación que le tocó vivir. No querrá volver con él al mando y quizás 'Zizou' tampoco dirigir a un futbolista que no era de su gusto y no cumplió con sus espectativas. La vía Juventus cobra fuerza desde hoy.

- MARCELO: indiscutible con Zidane en el lateral izquierdo, su actual situación es uno de los retos de su regreso. Quiere recuperar a Marcelo. Necesita dar un giro a su peor temporada en el Real Madrid en los once partidos restantes y enterrar la idea que ganaba fuerza a cada partido sin minutos, de abandonar el equipo en el que ha desarrollado toda su carrera y del que es una institución.

- KEYLOR NAVAS: fue el portero de las tres Copas de Europa con Zidane, que frenó la operación Kepa cuando estaba cerrado, y su situación puede cambiar de la noche a la mañana. Con Solari quedó relegado a la Copa del Rey y ha tenido una temporada difícil de asumir tras su buen nivel de cada año. Sus opciones de volver a jugar y continuar en el club aumentan.

- KYLIAN MBAPPE: cuando parecía imposible su fichaje y el delantero francés aseguró que seguiría en el PSG, las opciones que tenga el Real Madrid de contratar a la nueva estrella mundial pasan por la relación de Mbappe con Zidane y la admiración mutua que se procesan. Es el sueño que en este momento comparten presidente y entrenador del Real Madrid.

- DANI CEBALLOS: dejó unas palabras meses después de la salida de Zidane que ahora pueden jugar en su contra. "Tiene que explicar por qué no me daba oportunidades. Llegó un momento que veía imposible jugar y di la temporada por perdida", dijo. Ahora se reencontrarán con una conversación pendiente.

Roberto Morales