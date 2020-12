Los admiradores del heptacampeón del mundo de Fórmula Uno Michael Schumacher mirarán este año el triste aniversario del accidente de esquí que dejó a su ídolo en el silencio desde otra perspectiva: la de su hijo Mick, a punto de estrenarse en la categoría reina.

"Me parece bien, no me molesta la pregunta ni las comparaciones", explicaba Mick, de 21 años, desde el dominical del popular diario "Bild". "Cada uno tiene que encontrar su propio camino. Pero mi padre es para mí el más grande. ¿Por qué iba a distanciarme de él?", añade el hijo del ídolo, quien prepara su debut con la escudería estadounidense Haas en el Gran Premio de Melbourne -el 21 de marzo-.