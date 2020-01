Irene Lozano, nueva secretaria de Estado para el Deporte, no se sorprendió con su elección para este puesto, que aseguró que "tiene sentido" a la vista del "impulso político" que el Gobierno quiere dar al deporte,

“Después de que me explicaran el proyecto de deporte de esta legislatura, no me llevé una sorpresa con mi elección. Buscaban darle un impulso político y por ello tiene sentido mi nombramiento”, aseguró este miércoles en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero.