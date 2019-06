Lucía García estaba compartiendo café y confidencias con Erika Vázquez cuando se descubrió entre las 23 jugadoras convocadas para el Mundial de Francia. La charla entre novel y veterana se convirtió entonces en un encuentro entre mundialista y mundialista; entre una futbolista que lo ha vivido todo y otra a la que le queda todo por vivir.

"Erika me dijo que un Mundial es una experiencia única, que se vive muy pocas veces y que hay que pasarlo bien, que si no juego mucho no me amargue y, sobre todo, que lo disfrute todo", recuerda Lucía García, la benjamina de la selección española de fútbol, en una entrevista a EFE.