El entrenador de la selección española de fútbol Sub-21, Luis de la Fuente, posa tras mantener una entrevista con la Agencia EFE hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. "Cuando yo me hice cargo de este grupo dije que estaba muy tranquilo porque les conozco y me conocen; hace cuatro años fuimos campeones de Europa Sub'19. Saben que grado de exigencia tengo y qué les puedo pedir y que no fallen; son un equipo muy solvente. No hay un diálogo con ellos en el que no se hable de que vamos a intentar ser campeones de Europa", sostiene el seleccionador. EFE