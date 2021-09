Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró que estar en la fase final de la Liga de Naciones, que se disputa en Italia del 6 al 10 de octubre, "es un premio" y marcó el objetivo de "ser campeón" a sus jugadores.

"Quiero ganar todos los partidos y los jugadores saben que cada entrenamiento con la selección influye en el futuro. En noviembre nos jugamos estar en el Mundial, la mayor motivación para un jugador. La presión cambia. No tengo ninguna en la final four, el objetivo es ser campeón y a eso vamos. Hasta que no lo demuestren en el campo creemos que somos los mejores. Es la concentración que menos presión tenemos que sentir", dijo en rueda de prensa.