Luis Enrique, seleccionador español, defendió la "progresión" y el "rendimiento" de David de Gea para realizar la defensa a ultranza que hizo del portero en Stuttgart tras su exhibición ante Alemania, aunque se mostró convencido de que "en cuanto tenga una cagada" le "vendrá de vuelta" la crítica.

"No digo que las críticas sean injustas, para ser futbolista profesional hay que saber lidiar con ellas críticas y un entrenador mucho más. Si hay críticas es porque hay cosas a mejorar y no has ganado los títulos necesarios", defendió en rueda de prensa.