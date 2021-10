Luis Enrique Martínez, seleccionador español, se mordió la lengua para no opinar sobre el arbitraje de la final de la Liga de Naciones y no valoró que no entrase el VAR en la posición de Kylian Mbappé en el gol que decidió la final.

"Me muero de ganas de hablar pero no voy a entrar en este juego. Desde que soy entrenador, durante más de diez años nadie me ha escuchado hablar mal de los árbitros. Intento que mi equipo sea lo mejor posible", valoró en rueda de prensa cuando fue preguntado por la jugada que decidió el partido.