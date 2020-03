Luis Enrique: "Ramos me sorprendió por su capacidad como líder y persona"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, confesó que mantiene una relación "muy buena" con Sergio Ramos y que cuando comenzó a trabajar con el capitán de la selección española y el Real Madrid le "sorprendió por su capacidad como líder de un vestuario y sus capacidades como persona".

"Mi relación con Sergio Ramos es muy buena, como con el 99,9 por ciento de jugadores. Solo le conocía de referencias y por haberme enfrentado a él, cuando le pude conocer en la selección me quedé gratamente sorprendido. Sabía que era un jugador especial y diferente, por algo tiene el récord de internacionales. Me sorprendió no solo su rendimiento deportivo sino su capacidad como líder de un vestuario y sus capacidades como persona", elogió.