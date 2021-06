Luis Enrique Martínez, seleccionador español, defendió con estadísticas la figura de Álvaro Morata y afirmó que, con 40 internacionalidades con España, sólo David Villa supera su número de goles, y que deja atrás como goleador a leyendas como Raúl González o Fernando Torres.

"Los seleccionadores disponemos de muchísima información que el aficionado y el periodista no puede ver en entrenamientos. Mañana es Morata y diez más. Es un estímulo para que encuentre la mayor de las confianzas. No sólo porque haya tenido una ocasión que no pudo materializar, sino porque hace muchísimas cosas buenas para el equipo en ataque y en defensa. No es regalar nada", defendió.